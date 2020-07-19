В Иране согласились пересмотреть смертный приговор

Иранский суд на фоне общественной кампании против казни согласился отправить на пересмотр смертный приговор для трех человек, участвовавших в беспорядках в ноябре 2019 года. Об этом говорится в совместном заявлении адвокатов обвиняемых, текст которого приводит в воскресенье агентство ISNA.

«Мы надеемся на изменение первоначального вердикта, и в соответствии со статьей 474 [уголовного кодекса] подали запрос председателю Верховного суда. К счастью, этот запрос был принят, и дело передано на повторное рассмотрение в одно из подразделений Верховного суда», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что «в настоящее время исполнение смертного приговора в отношении подзащитных приостановлено до вынесения окончательного вердикта по этому делу».

14 июля официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили объявил, что три человека, участвовавших в беспорядках в ноябре 2019 года, были приговорены к смертной казни в Иране. По его словам, «этот приговор после подачи апелляции обвиняемыми и их адвокатами был утвержден Верховным судом».