В Тегеране состоялась инаугурация восьмого президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси. Церемония прошла в присутствии 265 гостей из 115 стран, передает IRNA.

Президент Эбрахим Раиси принес присягу в присутствии главы судебной власти и участвующих официальных лиц.

Президент поклялся быть хранителем конституции и режима Исламской Республики и не жалеть усилий для решения проблем народа.

В церемонии инаугурации приняли участие президент Афганистана Ашраф Гани, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Алжира Эймен бин Абдуррахман, глава Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) Нечирван Барзани, спикер российской Госдумы Вячеслав Володин, спикер Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания, главы парламентов Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Нигера, а также министры иностранных дел из таких стран, как Оман и Кувейт.

Выборы президента ИРИ состоялись 18 июня текущего года. Из более чем 59,3 миллиона избирателей, обладающих правом голоса, в голосовании приняли участи почти 29 миллионов человек. Явка составила 48,8 процента.

Эбрахим Раиси выиграл президентскую гонку, набрав 17 926 345 голосов из 28 933 004.

Верховный духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во вторник утвердил Эбрахима Раиси в качестве восьмого президента Ирана.