Вынесен приговор двум иранским журналисткам, обвиняемым в сотрудничестве с США.

Как сообщает «Тасним», сегодня были осуждены две иранские журналистки, арестованные после подготовки репортажа о Махсе Амини, которая была задержана полицией нравов в Иране из-за хиджаба и позднее объявлена мертвой.

Согласно приговору Тегеранского революционного суда, по обвинению в шпионаже в пользу США корреспондент газеты «Шерг» Нилуфар Хамиди приговорена к 7 годам лишения свободы, а корреспондент газеты «Хаммихан» Илаха Мохаммади – к 6 годам лишения свободы.