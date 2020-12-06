В Иране при снятии санкций готовы восстановить экспорт нефти до 2 млн баррелей в сутки

Иранская сторона в случае снятия санкций готова в кратчайшие сроки восстановить экспорт нефти до более 2 млн баррелей в сутки. Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.

«С началом [полноценного] функционирования ядерной сделки и снятия санкций мы можем в кратчайшие сроки довести экспорт нефти до более 2 млн баррелей», — цитирует его агентство IRNA. По словам президента, «экономическая война США создала множество препятствий для продажи нефти, но желание [президента США Дональда] Тампа довести нефтяной экспорт Ирана до нуля так и не было реализовано, и он унесет его с собой».

11 ноября глава Организации бюджетного планирования республики Сейед Хамид Пурмохаммади заявил, что за текущий год Иран в среднем экспортировал около 600-700 тыс. баррелей нефти в день.