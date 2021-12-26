Рикалерсель, первый клеточный продукт иранского производства для лечения кожного заболевания витилиго, был включен в список лекарств страны с одобрения заместителя министра по контролю за продуктами и лекарствами, передает ИРНА.

Генеральный директор компании-производителя Мохаммад Хосейн Зирак Саз сказал: «Псориаз или витилиго — это состояние, при котором клетки, ответственные за создание пигмента кожи (меланоцитов), разрушаются и больше не производят пигмент (меланин)».

По его словам, «это приводит к тому, что часть ткани теряет цвет, создается эффект «пестроты» или «белых пятен».

«После трех этапов клинического исследования этот препарат был включен в список лекарств страны с одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, что можно назвать первым клеточным продуктом, вошедшим в список лекарств страны», — отметил он.