В Иране пообещали отомстить США за гибель генерала Сулеймани

Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил) генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара в Багдаде, заявил бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.

В свою очередь, советник президента Ирана Хесамаддин Ашна заявил, что США «своими азартными играми» сами создали себе опаснейшие условия на Ближнем Востоке и должны быть готовы к последствиям.(РИА Новости)