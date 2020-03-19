В Иране помилуют 10 тысяч заключенных

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи помилует 20 марта около 10 тысяч заключенных в честь иранского Нового года, передает Reuters.

По словам Хаменеи, также будут помилованы политические заключенные и задержанные, которые были связаны с безопасностью. «Те, кто будет помилован, не вернутся в тюрьму», — подчеркнул он.

Ранее ООН и США призывали освободить заключенных из переполненных и зараженных болезнями тюрем Ирана. Кроме того, Вашингтон предупредил Иран, что возложит на правительство Тегерана прямую ответственность за любую смерть американцев в тюрьме. На фоне коронавирусной угрозы правительство страны временно освободило около 85 тысяч человек из тюрьмы, в том числе политзаключенных.

| 2020-03-19T04:21:23+00:00 19 марта 2020, 06:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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