В Иране освободили около 36 тысяч заключенных в рамках борьбы с COVID-19

Власти Ирана освободили порядка 36 тысяч заключенных в рамках нового этапа программы борьбы с распространением коронавирусной инфекции в тюрьмах. Об этом заявил глава организации тюрем страны Мехди Хадж-Мохаммади, передает агентство Tasnim.

Так, с 8 июля были освобождены 36 283 человека, среди них как новые заключенные, так и те, для кого срок пребывания на свободе из-за коронавируса был продлен.

По последним данным, в Иране выявлено более 276,2 тысячи случаев COVID-19, из них около 14,4 тысячи — со смертельным исходом. Вылечились от инфекции более 240 тысяч человек.(Газета.Ru)