В Иране освободили ранее арестованного игрока футбольной команды «Фулад Хузестан» Вурия Гафури.

Спортсмен был арестован 24 ноября по обвинению в «оскорблении национальной сборной и анти-пропаганду действующего режима».

Как сообщает новостное агентство Mizan, Гафури освобожден под залог.

Гафури неоднократно критиковал власти Ирана в связи с разгоном массовых протестов.

Футболист был арестован 24 ноября, его обвинили в «оскорблении национальной сборной и пропаганду против режима».

Арест Гафури вызвал резкую критику в спортивной общественности страны.

Масштабные протесты захлестнули Иран в связи с гибелью 22-летней Махсы Амини 17 сентября.

Девушка была задержана 13 сентября полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» и скончалась 16 сентября. В ответ жители десятков городов Ирана вышли на улицы.