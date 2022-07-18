В Иране невесту случайно застрелили во время свадьбы, пишет Daily Mail. Трагедия произошла после того, как двоюродный брат жениха выстрелил из ружья в честь праздника.

Пуля угодила невесте Фирузабаде прямо в голову, ранив дробью двух других мужчин. По словам полицейских, приехавших на место убийства, стрелявший не умел обращаться с оружием, крое того, у него не было лицензии на пользование ружьем.

«Стрелок скрылся с места преступления, но полицейским удалось его задержать», — говорится в заявлении.

Семья погибшей невесты сообщила, что после смерти органы женщины были пожертвованы трем людям, которые теперь могут нормально жить. Известно, что Фирузабада работала социальным работником, помогая наркозависимым людям избавиться от пагубной привычки.