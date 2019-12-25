В Иране ликвидированы террористы, участвовавшие в беспорядках

Тринадцать человек, связанных с группировкой, стоявшей за взрывами в стране, и участвовавших в беспорядках в ноябре, ликвидированы в Иране, сообщило агентство Fars.

По его данным, ликвидированные были связаны с сепаратистской группировкой «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза», которое совершило теракт во время военного парада 22 сентября 2018 года в городе Ахваз на юго-западе Ирана.

Агентство отмечает, что 13 человек принимали участие в беспорядках, прокатившихся по стране в середине ноября 2019 года из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него.

Президент страны Хасан Роухани заявил, что беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана. (РИА Новости)