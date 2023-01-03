В Иране двум гражданам Франции предъявлены обвинения в шпионаже и заговоре против национальной безопасности страны, сообщил представитель Министерства юстиции в Тегеране во вторник, 3 января.

Дело будет слушать революционный суд. О личностях обвиняемых не сообщается, передает Deutsche Welle.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ноябре на фоне масштабных протестов в Иране подтвердила факт задержания в этой стране двух французских граждан. Против задержанных в Иране иностранных граждан стандартно выдвигаются обвинения в шпионаже. В то же время критики обвиняют власти Ирана в использовании иностранных граждан в качестве политических заложников.