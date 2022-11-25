В Иране арестован известный футболист, бывший участник национальной сборной Вурия Гафури. Ему вменяется в вину «антигосударственная пропаганда». Гафури открыто выступал за демократизацию Ирана, за права женщин и в поддержку участников протестов, которые проходят в Иране с сентября. Он является одним из самых популярных иранских спортсменов.

На протяжении всей своей футбольной карьеры он высказывался за демократизацию Ирана. В частности, он был против принятого в стране запрета женщинам посещать и смотреть мужские футбольные матчи. Гафури не одобрял внешнюю политику Ирана, которая навлекла на страну международные санкции. После гибели в сентябре 22-летней правозащитницы Махсы Амини Гафури выразил сочувствие её семье и многократно выступал в поддержку участников протестов.

Из-за своей общественной позиции Гафури в прошлом году был уволен с поста капитана команды «Эстеглаль». Несмотря на спортивные успехи, он не был отобран в сборную для участия в проходящем сейчас в Катаре чемпионате мира по футболу. В четверг иранская полиция арестовала его, когда он выходил с тренировки. (svoboda.org)