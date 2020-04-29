В Иране число жертв коронавируса достигло 5957

Число заражений коронавирусом в Иране достигло порядка 93,7 тысячи случаев, из которых почти 6 тысяч — со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
«За прошедшие сутки выявлено 1073 новых случая заражения COVID-19, с учетом этих данных всего заразившихся 93 657. Выздоровели 73 791 человек», — сообщил он в эфире телеканала IRINN.
При этом по его словам, жертвами коронавируса за прошедшие сутки стали 80 человек, всего же с 19 февраля, когда власти сообщили о COVID-19, погибли 5 957 человек.(РИА Новости)
| 2020-04-29T14:45:53+00:00 29 апреля 2020, 19:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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