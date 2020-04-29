В Иране число жертв коронавируса достигло 5957

Число заражений коронавирусом в Иране достигло порядка 93,7 тысячи случаев, из которых почти 6 тысяч — со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

«За прошедшие сутки выявлено 1073 новых случая заражения COVID-19, с учетом этих данных всего заразившихся 93 657. Выздоровели 73 791 человек», — сообщил он в эфире телеканала IRINN.