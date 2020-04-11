В Иране число случаев заражения коронавирусом превысило 70 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 70 тысяч, скончались не менее 4,3 тысячи человек, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

«За прошедшие сутки по всей стране было выявлено 1837 новых случаев заражения COVID-19. Всего случаев – 70 029», — сообщил он в эфире телеканала IRINN, озвучивая статистику по коронавирусу, которая ежедневно ведется с 19 февраля.

По его словам, из всех заразившихся коронавирусом не менее 41 947 человек выздоровели.

«За последние 24 часа скончались 125 человек, находившихся в больницах в тяжелом состоянии, всего погибших – 4357», — добавил Джаханпур

| 2020-04-11T22:24:56+00:00 11 апреля 2020, 23:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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