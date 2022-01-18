Очередной талантливый иранский спортсмен может стать жертвой суровой иранской судебной системы: 26-летнего боксера Вафаеи-Сани ждет казнь через повешение за участие в протестах.

Молодой человек был арестован в феврале 2020 года и провел два года в тюрьме города Мешхед, чемпионом которого становился — прежде чем был вынужден прервать карьеру из-за задержания.

Как сообщила неправительственная организация по правам человека в Иране (IHR), которая располагается в Норвегии из соображений безопасности,

боксера обвиняют в «поджоге и умышленном разрушении правительственных зданий, в том числе государственной тюрьмы».

Утверждается, что Вафаеи-Сани совершил эти действия в ходе протестов в ноябре 2019 года, когда граждане Ирана возмутились очередным повышением цен в два раза (на этот раз на бензин) и тем, что правительство уже долгие годы не может наладить экономическую ситуацию в стране.

В 20 городах Ирана произошли масштабные акции, были зафиксированы разрушения и стычки протестующих с полицейскими. Люди кричали «Смерть диктатору!» и сжигали портреты аятоллы Али Хаменеи — главы государства, который является одновременно религиозным и политическим лидером, чья власть превосходит полномочия действующего президента страны.