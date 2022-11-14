По меньшей мере один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате ракетного удара ВС Ирана по целям в городе Куйсанджак в провинции Эрбиль на севере Ирака. Все пострадавшие доставлены в больницу. Об этом сообщил в понедельник иракский новостной портал Shafaq News со ссылкой на главу Минздрава Иракского Курдистана Самана Барзанджи.

По информации издания, в понедельник утром военнослужащие Ирана с помощью трех беспилотников нанесли удар по штаб-квартире партии «Комала», которую Тегеран считает террористической, в иракской провинции Сулеймания (входит в курдскую автономию). Одновременно с этим иранские военные выпустили три ракеты по штаб-квартире запрещенной в исламской республике Демократической партии Иранского Курдистана в Эрбиле.