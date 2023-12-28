Сегодня, 28 декабря, проиранское движение «Исламское сопротивление в Ираке» заявило о нападении на«израильский разведывательный центр» в районе Эрбиля на севере Ирака. В заявлении отмечается, что эта атака является ответом на «действия Израиля в секторе Газа».

Иранское информагентство Tasnim cо ссылкой на свои источники сообщает, что в результате нападения в этом центре несколько человек были убиты и ранены.

Это первый случай, когда «Исламское сопротивление в Ираке» делает такого рода заявление. После начала эскалации вокруг сектора Газа (7 октября) движения брало ответственность в основном за нападения на американские базы в Ираке и Сирии. (АЗфронт)