Подразделения разведслужбы Ирака уничтожили одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» в пустыне провинции Анбар на западе страны. Об этом сообщил в понедельник иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на представителя командующего ВС республики Яхью Расула.

По его данным, спецоперация прошла в долинах Эль-Казаф и Джалабат, расположенных в пустыне Эр-Рутба в провинции Анбар. Сотрудники разведслужбы уничтожили Абу аль-Бараа, являющегося одним из главарей бандформирований ИГ, оставшихся после разгрома группировки. Кроме того, силовики разрушили три укрытия радикалов.