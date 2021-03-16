В Ираке крупнейшая авиабаза подверглась ракетному удару

Крупнейшая в Ираке авиабаза «Белед» подверглась ракетному удару, сообщает иранские СМИ. Авиабаза в провинции Салахаддин расположена в 64 км к северу от Багдада. По базе было выпущено три ракетных снаряда. Все они разорвались за территорией военного объекта, жертв нет. Информация о причастных к ракетному обстрелу не обнародована.

Силы возглавляемой США Международной коалиции ранее передали авиабазу «Белед» армии Ирака.

Известно, что на базе все еще дислоцированы сотрудники американской военной компании Sallyport Global.