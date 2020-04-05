В Интернет попали тысячи видеозвонков сервиса Zoom

Тысячи видеозвонков пользователей сервиса Zoom оказались размещены на видеохостингах Youtube и Vimeo. Как сообщает The Washington Post, в свободный доступ попали персональные видеозвонки, бизнес-совещания, сеансы у психотерапевтов, занятия в начальных школах и другие.

Руководство компании принесло извинения и пообещало исправить уязвимость сервиса.

С началом эпидемии коронавируса популярность сервиса Zoom, позволяющего осуществлять видеозвонки, увеличилась в десятки раз. В конце прошлого года на сервисе были зарегистрированы около 10 миллионов пользователей, на данный момент их число превысило 200 миллионов.

| 2020-04-05T02:03:59+00:00 5 апреля 2020, 10:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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