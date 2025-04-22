Вашингтон требует от своих союзников по альянсу НАТО отказаться от китайского сервиса спутниковой связи. Об этом пишут издания Nextgov/FCW и Defence One со ссылкой на служебную записку Госдепа США.

«Важно добиться того, чтобы спутниковые услуги, предоставляемые поставщиками из Китая, не были разрешены в вашей стране», — указано в служебной записке Госдепа.

При этом в записке также утверждается, что американские системы спутниковой связи якобы более надежны — причем Госдеп пригрозил американским союзникам, что компания SpaceX, как и другие компании из США, оставляют за собой право ограничить или приостановить доступ партнерам к системам спутниковой связи по своему усмотрению.

Также журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что желание президента США Дональда Трампа провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином мешает решить вопрос прекращения торговой войны.

По словам бывшего директора по вопросам Китая, Тайваня и Монголии в Совете национальной безопасности Райана Хасса, китайская сторона хочет провести непубличные переговоры, которые дают гибкость и большую возможность для маневров во время торга.