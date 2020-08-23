В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

Два участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) ликвидированы в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«В ходе спецоперации ликвидированы двое», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, активная фаза боестолкновения в зоне проведения контртеррористической операции завершена. По его данным, оно происходило в жилой зоне ближе к окраине села. Территория оцеплена.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что убитые боевики были сторонниками щапрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ).(ТАСС)