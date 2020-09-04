В Индонезии уровень детской смертности от коронавируса стал одним из самых высоких в мире

Уровень детской смертности в Индонезии от осложнений, вызванных коронавирусом, стал одним из самых высоких в мире. Об этом пишет в пятницу газета The Jakarta Post.

По данным местной независимой исследовательской группы Kawal COVID-19, в стране было подтверждено более 16 тыс. инфицированных коронавирусом в возрасте до 17 лет, из которых 145 детей и подростков умерли. «Таким образом, уровень смертности составляет 0,9%, это, например, в 45 раз выше, чем в США, где наблюдается самое большое число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом», — пояснил основатель проекта Айнун Наджиб.

Одновременно национальное общество педиатров в понедельник выступило с заявлением, согласно которому аналогичный показатель в Китае и Италии составляет менее 0,1%, а в ряде страны Европы — примерно 0,3%.

Кроме того, в Индонезии число летальных исходов среди детей и подростков в общем объеме скончавшихся от заболеваний, вызванных коронавирусом, составляет около 1,9%. Этот показатель также является одним из самых высоких в мире. В частности, как отмечает основатель Kawal COVID-19, в Соединенных Штатах детская смертность находится на уровне 0,06%.