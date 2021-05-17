В Индии зафиксирован наименьший прирост случаев COVID-19 за месяц

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 24,9 миллиона. При этом выздоровели более 21,1 миллиона, умерли более 274 тысяч человек, а число людей получающих лечение снизилось до 3,5 миллиона человек.

Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, с 21 апреля он ежедневно составлял более 300 тысяч человек в сутки и пять раз превысил отметку в 400 тысяч.