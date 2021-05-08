В Индии зафиксировали новый суточный антирекорд смертности из-за COVID-19 за сутки

Индийские медики зарегистрировали за минувшие 24 часа 401 078 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране составило 21 892 676. Как сообщило в субботу Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии на своем сайте, число летальных исходов возросло за сутки на 4 187 и достигло 238 270.

Количество смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, впервые в Индии превысило 4 тыс. за 24 часа. Предыдущий суточный антирекорд смертности был зафиксирован 6 мая и составлял 3 980 человек.

За минувшие сутки Индия в четвертый раз зарегистрировала более 400 тыс. заболевших за 24 часа. Все эти случаи были отмечены в мае: 7 мая (414 188 случаев заражения), 6 мая (412 262) и 1 мая (401 993 — тогда впервые число заболевших превысило 400 тыс.). С 22 апреля в стране постоянно фиксируется более 300 тыс. заразившихся ежесуточно. При этом до начала марта Индия регистрировала менее 20 тыс. случаев за день, тогда правительство говорило о победе над коронавирусной инфекцией. (ТАСС)