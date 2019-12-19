В Индии три человека погибли во время массовых протестов

Не менее двух человек погибли в четверг в южном индийском городе Мангалоре и еще один — в городе Лакхнау на севере страны во время массовых протестов против принятия новой редакции закона о гражданстве. Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицейские источники, в Лакхнау причиной гибели человека стало «предположительно огнестрельное ранение».

В этом городе в четверг произошли сопровождавшиеся насилием протесты, в ходе которых полиция применяла слезоточивый газ и дубинки. Пока не ясно, кто открыл огонь.

Тем временем сайт газеты The Indian Express сообщил, что два человека погибли в городе Мангалоре в южном штате Карнатака — также во время протестов, сопровождавшихся столкновениями с полицией.

Массовые акции протеста против принятия закона о гражданстве Индии прошли четверг в более чем десятке крупных городов по всей стране. В некоторых местах выступления переросли в беспорядки.

| 2019-12-20T00:29:47+00:00 20 декабря 2019, 01:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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