В Индии от коронавируса умерли свыше 3 тыс. человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на шесть тысяч и составляет 125 101, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Как передает РИА Новости, накануне сообщалось о 118 447 заболевших, днем ранее – о 112 359.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 65 597 человек. Выздоровели после коронавируса 51 783 человека (3250 за сутки), умерли 3 720 человек (137 за сутки).

Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 31 мая и дало указание штатам выделить «красные», «оранжевые» и «зеленые» зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В «зеленых» и «оранжевых» зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Власти продлили запрет на внутренние и международные авиарейсы. Также на период действия режима изоляции запрещена работа школ и университетов, гостиниц, крупных торговых центров и ресторанов. Запрещены все массовые мероприятия, в том числе религиозные.