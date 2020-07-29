В Индии начинаются заключительные испытания вакцины от коронавируса

По ее информации, для испытаний подготовлены пять площадок. В ходе них будут привиты 5 тыс. индийских добровольцев.

«Одновременно с испытаниями мы начинаем производство Covishield. До конца года SII планирует выпустить 3-4 млн доз этой вакцины. Индия в перспективе может стать крупнейшим в мире производителем этой безопасной и эффективной вакцины и обеспечить ежегодный выпуск одного миллиарда доз и больше», — сказал директор института Адар Пунавалла. Ранее Индия планировала начать выпуск вакцины в августе после завершения испытаний.

Оксфордский университет на прошлой неделе сообщил об удовлетворительных результатах состоявшихся испытаний вакцины Covishield, которая считается одной из самых перспективных из всех вакцин от коронавируса, создаваемых в мире. В ее разработке университет сотрудничает с SII и научными организациями в более чем 60 странах с общим населением в 3 млрд человек.