В Индии начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его китайским коллегой Цинь Ганом. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат выставила видеозапись, на которой Лавров и Цинь пожимают друг другу руки и позируют журналистам для совместной фотографии.

Утром 4 мая Лавров прибыл в индийский штат Гоа для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Помимо прочего, российский министр планирует провести ряд двусторонних встреч с коллегами из Индии, Пакистана и Китая.