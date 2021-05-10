В Индии на фоне коронавируса зафиксировали редкую грибковую инфекцию

Врачи в Индии сообщают об участившихся случаях обнаружения редкой и агрессивной грибковой инфекции — мукормикоза. Такую информацию опубликовала в субботу со ссылкой на специалистов британская медиагруппа Би-би-си.

Мукормикозом можно заразиться, вдохнув споры грибка, чаще всего встречающегося во влажных помещениях и поверхностях, в почве, растениях, гниющих овощах и фруктах. Он поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может угрожать жизни диабетиков или людей с тяжелым иммунодефицитом, таких как больные раком или люди с ВИЧ или СПИДом.

По данным Би-би-си, индийские специалисты полагают, что грибковая инфекция, общая смертность от которой может достигать 50%, вероятно, спровоцирована применением стероидов для лечения коронавирусной инфекции. Стероиды уменьшают воспаление в легких из-за COVID-19, и, по-видимому, помогают остановить некоторые повреждения, которые могут возникнуть, из-за чрезмерного ответа иммунной системы на коронавирус. Но они также снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови как у диабетиков, так и у пациентов, не страдающих диабетом. Это привело специалистов к мысли о том, что именно стероиды могут быть виноваты в росте случаев заболевания грибковой инфекцией.