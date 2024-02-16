Объединения фермеров и крестьянские профсоюзы в Индии объявили о проведении в пятницу общенациональной забастовки с 06:00 по местному времени. Как сообщили газете Hindustan Times лидеры влиятельного объединения «Саньюкт кисан морчха» (СКМ, «Объединенный крестьянский фронт»), они обратились ко всем организациям-единомышленникам с просьбой принять участие в этой забастовке.

Фермеры сообщают, что в рамках акции намерены перекрыть несколько железных дорог и автотрасс на четыре часа, с 12:00 до 16:00. Ожидается, что будет нарушена работа транспорта, кроме того, прекратятся сельскохозяйственные работы, останутся закрытыми сельские магазины, сельскохозяйственные предприятия.

Тем временем фермеры заявили, что продолжат марш на Нью-Дели, но в воскресенье, 18 февраля, готовы провести еще один раунд переговоров с властями. Как сообщила Times of India, договоренность была достигнута в четверг поздно вечером, власти заявляют, что готовы рассматривать требования аграриев.

Пока идущие на Нью-Дели фермеры остановлены на границе штата Харьяна более чем в 100 км от Нью-Дели. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы, чтобы остановить продвижение протестующих. Однако участники акции заявили, что намерены пройти в столицу, они также требуют встречи с премьер-министром Нарендрой Моди.

Фермеры добиваются принятия закона, обеспечивающего приемлемую для них минимальную цену на сельхозпродукцию, ниже которой опускаться будет нельзя, внедрения комплексного страхования урожая для лучшего управления рисками. Они также настаивают на введении пенсионного обеспечения для всех фермеров и сельскохозяйственных рабочих старше 60 лет (сейчас не все крестьяне имеют пенсии), причем в размере не менее 10 тыс. рупий (порядка $120). Крестьяне также хотят облегчения долгового бремени, снижения некоторых налогов, выдвигают другие требования.(ТАСС)