В Имишли начинается суд над группировкой, присвоившей госсубсидии

Завершено предварительное следствие по уголовному делу лидера преступной группировки, присваивавшей средства на сельское хозяйство через обналичивание на основе подложных документов, жителя Губинского района Эльнура Хахтари и жителя Имишлинского района Хюммета Гасанова.

Как передает Report, дело направлено на рассмотрение в Имишлинский районный суд.

Предварительное разбирательство по делу, находящемуся в производстве судьи Гурбана Гаджиева, состоится в ближайшие дни.

Сотрудники МВД и Генпрокуратуры, а также специалисты Минсельхоза провели совместную операцию, в ходе которой были задержаны лидер преступной группировки, житель Губинского района Эльнур Хахтари и житель Имишлинского района Хюммет Гасанов, а также должностные лица нескольких фирм, в общей сложности 12 человек.

Задержанные были доставлены в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана.

В ходе расследования было установлено, что данные лица сначала незаконно сосредоточили в своих руках банковские карты, на которые были переведены субсидии, принадлежащие фермерам, работающим в Губинском, Хачмазском, Имишлинском, Шамкирском и других районах. Позднее члены группировки незаконно присвоили данные средства, создав официальные юридические лица на имена близких им людей и проведя различные нетоварные финансовые операции.

Предварительное расследование также показало, что в течение первых трех месяцев этого года были собраны банковские карты для субсидий, принадлежащие более чем 2 000 фермерам из различных регионов страны через ООО High Agro, Rovshanoglu Agro и 6 других фирм, созданных членами группировки.

Затем денежные средства на картах были переведены на банковские счета компаний, созданные на имя официальных лиц на основе поддельных документов и обналичены на 25-40%. В результате этих незаконных финансовых операций членами группировки было незаконно присвоено около 5 000 000 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Члены группировки арестованы решением суда.