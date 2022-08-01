В Академии музыки и танца имени Рубина в Иерусалиме проведен концерт, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.

На концерте, состоявшемся при совместной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и Международной ассоциации Израиль-Азербайджан “AзИз”, выступили солистка Израильского оперного театра Камелия Иоффе и солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Рза Хосровзаде. Вокалистов на фортепиано сопровождал заслуженный артист Украины, пианист Евгений Косовский.

На концерте прозвучали произведения азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Кара Караева, Фикрета Амирова, Тофика Кулиева и Муслима Магомаева, композиторов Миколы Лысенко (Украина), Родольфо Фальво (Италия) и Франца Легара (Венгрия).

Зрители встретили выступление вокалистов аплодисментами.

Отметим, что в рамках поездки азербайджанский вокалист Рза Хосровзаде принял участие в состоявшихся в Иерусалиме международном конкурсе оперных певцов и Летнем оперном фестивале. Наш певец, занявший III место в международном конкурсе, в финальной стадии фестиваля исполнил 3 основные роли в спектаклях “Русалка” Антонина Дворжака, “Toска” Джакомо Пуччини и “Cosi Fan tutte” (“Все они так поступают”) Вольфганга Амадея Моцарта. Рза Хосровзаде вместе с израильской коллегой Камелией Иоффе получил роль в первом составе актерской труппы, выступающей в опере “Русалка”. Фестиваль транслировался в прямом эфире по государственному радио Израиля. Hаш соотечественник получил приглашение в итальянский театр Ла Скала и «Arena di Verona».

Напомним, что соответствующим Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Камелия Гончарова-Иоффе накануне V Съезда азербайджанцев мира была награждена медалью “Tерегги”. Она удостоена этой награды за заслуги в области укрепления дружбы между народами и развития азербайджанской диаспоры.