В Хорватии зафиксировали случаи заражения южноафриканским штаммом COVID-19

В Хорватии зафиксировали первые два случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Об этом сообщает TACC со ссылкой на местное телевидение.

По словам эпидемиолога из Хорватского института общественного здравоохранения Горанки Петрович, были подтверждены также случаи инфицирования британским штаммом — 30 из 600 исследованных образцов дали положительный результат.

У двух человек, вернувшихся из Занзибара, был обнаружен южноафриканский вариант коронавируса.

Специалист добавила, что южноафриканский штамм уступает в скорости распространению британскому. Об это свидетельствуют результаты исследований.

Ранее Всемирная организация здравоохранения подтвердилиа, что южноафриканский штамм коронавируса, как и британский, является более заразным, чем первоначальный вариант вируса. Но эта особенность штамма не влияет на тяжесть заболевания.

Также в ВОЗ рассказали о масштабах распространения новых штаммов коронавируса (aif. ru)