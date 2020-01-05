В Хорватии избрали нового президента

В Хорватии, по данным exit poll, во втором туре президентских выборов победу одерживает лидер оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович.

Как сообщает Reuters, Миланович набирает 53,25% голосов. Его соперница, действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович, представляющая Хорватский демократический союз, получила лишь 46,5% голосов.

Голосование уже завершено, участки закрыты. По данным местного избиркома, в выборах приняли участие 3 млн 855 тыс. избирателей. Предварительные официальные итоги голосования ожидаются в 20:00 по местному времени.

| 2020-01-05T23:52:51+00:00 6 января 2020, 02:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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