В Хорватии избрали нового президента

В Хорватии, по данным exit poll, во втором туре президентских выборов победу одерживает лидер оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович.

Как сообщает Reuters, Миланович набирает 53,25% голосов. Его соперница, действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович, представляющая Хорватский демократический союз, получила лишь 46,5% голосов.

Голосование уже завершено, участки закрыты. По данным местного избиркома, в выборах приняли участие 3 млн 855 тыс. избирателей. Предварительные официальные итоги голосования ожидаются в 20:00 по местному времени.