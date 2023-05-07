В Ходжалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов, находящийся за рулем грузового автомобиля марки ISUZU житель города Шуша Гусейнали Сулейманов, 1959 года рождения, потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось.

На месте ДТП от полученных травм погибли водитель Х.Сулейманов и житель Имишлинского района Рашад Нуриев, 1985 г.р., а другой пассажир, житель Имишлинского района Рамиль Абдуллаев, 1982 г.р., получил ранения различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.