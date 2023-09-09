Грузовой автомобиль, отправленный Российским обществом Красного креста, с продовольствием для карабахских армян, движется в направлении Агдама.

Об этом # сообщили в Азербайджанском обществе Красного полумесяца.

Отмечается, что в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного полумесяца и Российским обществом Красного креста, инициированным правительством России, в целях удовлетворения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, один грузовой автомобиль с продовольственными и непродовольственными товарами в 14:30 пересек пункт пропуска «Самур», и движется по маршруту Самур-Баку, Баку-Барда, в направлении Агдама и Аскерана для доставки грузов в Ханкенди.

«После доставки груза до конечного пункта назначения будет предоставлена дополнительная информация», — отмечается в сообщении.