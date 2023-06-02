По меньшей мере девять человек погибли в ходе протестов, начавшихся в Сенегале после вынесения обвинительного приговора лидеру сенегальской оппозиции Усману Сонко.

Как передает #, об этом сообщил интернет-портал Senego со ссылкой на министра внутренних дел страны Антуана Диома.

Глава МВД Сенегала объявил также об ограничении доступа к социальным сетям.

Уголовный суд Дакара ранее признал лидера оппозиционной партии «Патриоты Сенегала за труд, этику и братство» Усмана Сонко виновным в «растлении малолетних».

После оглашения приговора в Дакаре и его пригородах начались беспорядки, участники которых поджигают покрышки и вступают в столкновения с полицией.