Покушение совершено на пророссийского чиновника в захваченной российскими войсками Херсонской области. Жертвой должен был стать замглавы департамента внутренней политики Игорь Телегин, рассказал РИА Новости его коллега Кирилл Стремоусов.

По его словам, нападавшие использовали самодельную бомбу «направленного действия». «Судя по взрывному устройству, возможно, это местная диверсионная группа законсервированная», — предположил он.

Стремоусов заявил, что Телегин жив и не пострадал. «Только что мы с ним разговаривали. На него было совершенно покушение, но все нормально. У него нет никаких осложнений, никто его не убил, хотя попытались», — добавил собеседник агентства.

Днем ранее украинские телеграм-каналы со ссылкой на свои источники написали о «ликвидации» Игоря Телегина. В паблике «Украина сейчас» сообщалось, что «помощник гауляйтера Херсонщины Игорь Телегин был взорван в 18:20 в автомобиле» во дворе на улице Сенявина в Херсоне. Место взрыва было оцеплено. «Инсайдер UA» утверждал, что чиновник погиб.