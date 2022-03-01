В Харькове, по предварительной информации главы администрации Новобаварского района Татьяны Цыбульник, сбили военный самолет. Об этом сообщает в Telegram Общественное.

«По предварительной информации, самолет упал в районе рынка «Лоск», его сбили. Это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на проспекте Новобаварском, где продолжают разгребать завалы», – говорится в сообщении.

По данным главы района, в результате попадания бомбы в дом погибли восемь человек, восемь получили травмы.