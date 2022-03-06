В Харькове предположительно после удара российской авиации по телевизионной вышке вечером в воскресенье перестало работать телевидение. Об этом сообщает «Украинская правда». Несколько дней назад при ударе по телевышке в Киеве, по данных украинских властей, погибли 5 человек.

По сообщениям в соцсетях, удар нанесён также по зданию прокуратуры в Харькове. По неподтверждённым сообщениям, один российский самолёт был сбит. Минобороны России пока эту информацию не комментировало. С начала военной операции в Украине оно не сообщало о потерях авиации.

Бои продолжаются в других регионах Украины. Сообщается, что в Киевской области не удалось обеспечить гуманитарные коридоры в Гостомеле и Буче. По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, за контроль над городом в пригороде Киева идут бои. По сообщениям жителей Бучи, в городе нет света.