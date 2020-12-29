В Ханкенди началась война: Баласанян решил запретить российским миротворцам пить водку

Интересные новости приходят из Ханкенди. После поражения армянской армии в войне с Азербайджаном, там происходят подковерные маневры. В результате которых фактическая власть перешла из рук Араика Арутюняна, которого водрузил в качестве руководителя карабахских сепаратистов лично премьер-министр РА Никол Пашинян, в руки террориста и военного преступника Виталия Баласаняна.

В течение всех 44 дней войны он отважно критиковал военное и политическое руководство РА, при этом не приняв личного участия в сражениях. Баласаняна можно понять. Имея даже приблизительное представление о военном деле и обладая доступом к реальной информации о ходе войны, он разумно осознал, что славы снискать на сей раз не получится. А вот умереть или получить ранение, как и попасть в плен, вполне можно.

В общем, самоустранился он от процесса, который предсказуемо привел к разгрому свыше 80% армянской армии. Зато по итогам войны он всплыл и снова напялил на себя тогу ментора и критика. Регулярно с его уст слетали рассуждения в стиле «если бы у бабушки были яйца, то она была бы дедушкой». Этого оказалось достаточно, чтобы армяне разглядели в Баласаняне героя проигранной войны, выдав ему кредит доверия и позволив вешать на свои натренированные уши новые порции лапши.

Виталий не обманул ожиданий. Он обещает армянам военный реванш и возврат всех освобожденных из-под оккупации территорий Азербайджана. Понятно, что сил для всего этого у Армении нет и не будет, но лай Моськи уж больно ласкает слух армянского общества, пребывающего в шоке от поражения. При этом, Баласанян решил предстать не только в ранге главного фантазера и героя не существующих сражений, но и в ипостаси блюстителя нравственности и порядка.

Он уже шокировал армянскую общину Карабаха сообщением о том, что руководители «Арцаха», в том числе «президент», не должны иметь страницы в социальной сети Facebook. Сразу уточню, что «Арцах» — это не название коньяка, выпускаемого в Ханкенди, а плод фантазии всего мирового армянства. Какой у фантазии может быть «президент», ответить может только тот, кто привык галлюцинировать.

В любом случае, Баласанян, демонстрируя всем армянам размер своей власти, объявил войну социальной сети Facebook. Почти с такой же лихостью, с какой герой захаровского кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен» объявил войну Англии. Для полноты сходства осталось увидеть, как в Ханкенди, решив совместить торжества и аресты, будут вести через весь город арестованного Баласаняна, дабы потом отпустить его после признания Марком Цукербергом поражения перед Виталиком.

Которому, как пела группа «Наутилус Помпилиус», стали слишком малы тертые джинсы, надо полагать, Араика Арутюняна. В общем, пообещал Баласанян уволить всех тех, кого застанет в рабочее время в Facebook. Но на этом его чудачества не закончились. Он хотел озорничать и даже знал, с чего начать. И покусился в итоге Виталик на святое.

Согласно решению Баласаняна, с 1 января полиция будет жестко наказывать всех жителей Ханкенди, которые употребляют алкоголь или наркотики. Причем, держите меня четверо, это касается также российских миротворцев. Они, как угрожает Виталик, будут наказаны при помощи генерала Мурадова. Запретить россиянам пить, да еще и в новогодние праздники — это еще не подвиг, но что-то героическое в этом все же есть.

Осталось только дождаться реакции руководства российских миротворческих сил, чтобы понять, с каких это пор они подчиняются не военному руководству РФ, а карабахскому сепаратисту и террористу Виталию Баласаняну. Который решил, что может говорить от имени генерала Мурадова, устроив антиалкогольную кампанию, объявив пьянству бой в рядах российских миротворцев. Чем он, как бы намекнул на то, что только такие жесткие меры могут затормозить процесс бесконтрольного распития ими алкогольных напитков. А ведь, если его не остановить, он может предложить и зарплату российским миротворцам выдавать в драмах.

Такой вот «подарок» всем принес Баласанян — этот ханкендинский «Дед Мороз», борода из ваты. На что все это похоже? На сюжет из уже упоминавшегося кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен», где герцог глубокомысленно замечает: «Война — это не покер! Её нельзя объявлять, когда вздумается! Война — это… война!». Понять эту истину не мешало бы и Баласаняну, который слишком активно стал размахивать шашкой. Даже, если речь идет о войне, которую он объявил Facebook и алкоголю.