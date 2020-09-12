В ХАМАС осудили нормализацию отношений Израиля и Бахрейна

Движение ХАМАС осудило договоренность Бахрейна и Израиля об установлении дипломатических отношений, сообщает «Едиот ахронот» со ссылкой на заявление представителя палестинской группировки.

«Это означает, что Бахрейн присоединяется в качестве партнера к «сделке века», которая является атакой на палестинский народ», — говорится в заявлении представителя ХАМАС Хазема Касема.

Другой представитель движения заявил, что «слабая реакция арабских государств на соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами подтолкнула и другие страны к нормализации своих отношений с Израилем».

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что при поддержке США Израиль и Бахрейн договорились о нормализации отношений. В августе Израиль при посредничестве Вашингтона также нормализовал отношения с ОАЭ.

«Сделкой века» называют разработанный администрацией США план палестино-израильского урегулирования, который палестинцы отвергли.