Российские силовики сливают украинской разведке информацию о кадыровцах, воюющих в Украине. Об этом 10 марта сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Понимая неизбежность наказания за военные преступления, совершенные на территории Украины, все больше представителей силовых структур России пытаются выйти на связь с военной разведкой Украины, предлагая в качестве «входного билета» разную информацию», – говорится в сообщении.

В частности, на днях украинская разведка получила комплект материалов на командиров сводных отрядов от Чеченской Республики. Информация была проверена и подтверждена ГУР Минобороны Украины.

Украинская сторона получила данные о ряде командиров, приехавших воевать из Чечни. Среди них был и уничтоженный командир 141-го моторизованного полка Росгвардии Магомед Тушаев. /gordonua.com/