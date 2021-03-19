В Губе школа перешла на дистанционное обучение из-за COVID-19

В полной средней школе села Алексеевка Губинского района Азербайджана у педагога выявлен коронавирус.
Об этом сообщил директор школы Иса Алиханлы.
Он сообщил, что у супруга школьной учительницы азербайджанского языка и литературы Махсимовой Гюльхар Сабир гызы был обнаружен COVID-19, из-за чего и она сдала тест, ответ которого оказался «положительным».
«Поэтому с 19 марта 2021 года по 2 апреля 2021 года обучение в школе будет проходить в дистанционной форме. Педагог сейчас получает лечение под наблюдением врача».