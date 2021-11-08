«Добро пожаловать Mount Whitney и Porter! Спустя пять лет флагман шестого флота Mount Whitney вернулся в Грузию. Для этого корабля грузинские порты не являются новым, так как Mount Whitney посещал Грузию пять раз, в том числе в 2008 году с целью предоставления гуманитарной помощи в ходе военного конфликта», — сказано в заявлении.

Ранее шестой флот ВМС США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. Как отмечается, на борту корабля находятся сотрудники штаба шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces — STRIKFORNATO).