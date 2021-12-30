Парламент Грузии на внеочередном заседании в первом чтении принял пакет законодательных изменений, который касается ввода запрета на курение в такси, водном транспорте и в частном транспортном средстве в присутствии несовершеннолетних.

Как передает Грузия Онлайн, об этом сообщает сайт законодательного органа.

Курение в такси и водном транспорте будет караться штрафом в размере 200 лари (более 64 долларов США), а пренебрежение новыми правилами в частном автомобиле в присутствии несовершеннолетних — 50 лари (более 16 долларов США). Денежные санкции будут удваиваться в случае повторных нарушений в течение года.

В Грузии начали ужесточать борьбу с курением с 2018 года. Тогда впервые был принят антитабачный закон, запрещающий курение в ресторанах, барах и кафе. Позже правительство республики повысило акциз на табачные изделия, а также обязало компании, занимающиеся производством сигарет, размещать на упаковках изображения, указывающие на вред курения.