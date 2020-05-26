В Грузии за сутки выявлен всего один инфицированный COVID-19

В Грузии выявлен еще один случай заражения коронавирусом.

Как сообщает «Грузия Онлайн», об этом заявили в Национальном центре по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Грузии.

Этим число инфицированных COVID-19 достигло 732 человек. 537 человек продолжают лечение, 12 — скончались. Число активных носителей инфекции составляет 183 человека.

На данный момент на карантине по стране находятся 3 076 человек, на стационарном контроле — 300 человек. На родине также проходят лечение доставленные из-за рубежа трое граждан Грузии.