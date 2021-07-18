В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 286 новых случаев коронавируса, выздоровел 1701 инфицированный, скончались 13 пациентов. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает 1TV.

За 24 часа в стране проведено 24 446 тестов на коронавирус, в том числе 11 351 с экспресс-тест на антигены и 13 095 ПЦР-тестов.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный — 5,26 процента, за последние 14 дней — 4,57 процента, за последние семь дней — 4,92 процента.

Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 387 481 случай заражения коронавирусом, из них выздоровели 365 019 и скончалось 5 551 человек соответственно.

Всего в стране вакцинировано 353 835 человек, за сутки — 8 501 человек. В карантине находятся 65 человек, в больницах — 4 291 и в клинических гостиницах — 1 088 человек.

Вчера, 17 июля, в Грузии было выявлено 1 808 случаев коронавируса, выздоровел 361 пациент и 22 скончались.